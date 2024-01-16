Ксения Шойгу: опыт и авторитет Полянского пойдут на пользу российским триатлонистам

Участник четырех Олимпиад возглавил национальную команду

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. План развития сборной России по триатлону, представленный Дмитрием Полянским, покрывает важнейшие аспекты в направлении работы Федерации триатлона России, а его опыт и авторитет пойдут на пользу спортсменам. Такое мнение ТАСС высказала президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу.

Ранее пресс-служба федерации объявила о назначении Полянского на пост главного тренера, он сменил Сергея Карачарова, руководившего сборной с 2021 года.

"Решение о назначении Дмитрия Андреевича Полянского на должность главного тренера было одобрено на тренерском совете Федерации триатлона России в ноябре прошлого года, затем за его кандидатуру проголосовали более 100 представителей региональных федераций на ежегодной отчетной конференции, что является проявлением большого доверия, - сказала Шойгу. - На мой взгляд, приглашение такого специалиста логично для совершенствования подготовки наших ребят к большим внутренним и международным стартам, так как Дмитрий Полянский обладает уникальным для нашей страны опытом участия в четырех Олимпиадах, он является многократным призером и чемпионом Европы по триатлону".

"План развития сборной, представленный Дмитрием, покрывает важнейшие аспекты, которые четко пересекаются с направлениями работы федерации - это научный подход в подготовке сборной, психологическая подготовка ребят, создание юношеского резерва. Уверена на 100 процентов, что опыт, знания и авторитет Полянского пойдут на пользу атлетам. Подготовка к летнему сезону с новым главным тренером уже началась", - добавила глава Федерации триатлона России.

Полянскому 37 лет, в августе 2023 года он завершил профессиональную карьеру спортсмена. Полянский является участником четырех Олимпийских игр, шестикратным чемпионом России. В 2015 году ему было присвоено звание заслуженного мастера спорта России.