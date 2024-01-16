Футболист Глушаков рассказал о тренировках с "Ростовом"

В настоящий момент полузащитник является свободным агентом

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Полузащитник Денис Глушаков тренируется в общей группе футбольного клуба Мир - Российской премьер-лиги "Ростов" и выдерживает все нагрузки. Об этом Глушаков рассказал ТАСС.

11 января спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин сообщил ТАСС, что Глушаков будет тренироваться с "Ростовом" на первом сборе клуба в ОАЭ.

"В принципе все хорошо, тренировочный процесс идет, - сказал Глушаков. - Нагрузки выдерживаю, в общей группе тренируюсь, с Валерием Карпиным и футболистами общаюсь. Мне все нравится, хорошая атмосфера".

Глушакову 36 лет, он является свободным агентом. Ранее полузащитник играл за "Пари Нижний Новгород", подмосковные "Химки", грозненский "Ахмат", московские "Спартак" и "Локомотив". В составе "Спартака" Глушаков стал чемпионом России и обладателем суперкубка страны. На счету полузащитника 57 матчей и 5 голов за сборную России.