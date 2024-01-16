Хореограф Масленникова рассказала о создании нового дуэта фигуристов Пилипенко - Михайлов

Ранее Владислав Михайлов выступал в паре с Александрой Шинкаренко

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Создание нового дуэта фигуристов Полины Пилипенко и Владислава Михайлова не потребовало распада существующих пар, новая партнерша фигуриста каталась в этой же группе. Об этом ТАСС рассказала тренер-хореограф Елена Масленникова.

Ранее Михайлов катался с Александрой Шинкаренко в группе Масленниковой на катке "Вдохновение", однако партнерша перешла в команду "Ангелы Плющенко", встав в дуэт с Валерием Ангелополом.

"Полина Пилипенко занимается в моей группе, чужие пары разбивать не пришлось, - рассказала Масленникова. - Полина каталась в паре с Глебом Чернышовым, но у них большая разница в возрасте, ему уже скоро переходить в мастера. Мы решили, что будет хорошо, если Полина встанет в пару с Владом - она красивая и талантливая партнерша. А Глеб теперь будет тренироваться по мастерам с новой партнершей, она тоже из нашей группы - все остались у нас, никто ничего не потерял. Пара молодая, красивая и перспективная".

"К работе с новым дуэтом обещал подключиться Илья Авербух, мы хотим успеть подготовиться к первенству России по старшему возрасту, чтобы остаться в рядах юниорской сборной. Влад в данной ситуации оказался пострадавшей стороной, так как Саша Шинкаренко ушла в другую группу, никого не предупредив. О ее переходе я узнала из СМИ. После этого мне позвонила Наталья Владимировна Линичук (новый тренер дуэта Шинкаренко - Ангелопол - прим. ТАСС), за что я ей благодарна, но ни девочка, ни мама заранее об этом мне не рассказали, поэтому это был шок. Но из любой ситуации есть выход", - добавила Масленникова.

Масленникова отметила, что уход Шинкаренко из группы в середине сезона создал немало сложностей для ее бывшего партнера: "Шинкаренко ушла в середине сезона, в результате Влад потерял возможность выступать на первенстве, хотя они туда отобрались. Ни Влад, ни наша группа этого не заслужили - мы с ребятами занимались, любили и делали все что только можно. Но Саша выбрала свой путь, а мы пришли к этому варианту, и я думаю, что все будет хорошо", - заключила собеседница агентства.