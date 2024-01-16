Де Росси возглавил "Рому"

На посту главного тренера итальянец сменил португальца Жозе Моуринью

ТАСС, 16 января. Итальянец Даниеле Де Росси назначен на пост главного тренера итальянского футбольного клуба "Рома". Об этом сообщает пресс-служба римской команды.

Контракт Де Росси с "Ромой" рассчитан до конца сезона. Ранее клуб объявил об уходе с поста главного тренера португальского специалиста Жозе Моуринью.

"Мы знали о тесной связи Даниеле с клубом, но энтузиазм, с которым он принял наше предложение, еще больше убедил нас в его способности быть наставником и представителем ценностей клуба", - говорится в сообщении владельцев "Ромы" Дэна и Райана Фридкинов.

Де Росси 40 лет, в период игровой карьеры он выступал за "Рому" с 2002 по 2019 год. В составе команды он провел 616 матчей, забил 63 гола и отдал 60 голевых передач. Вместе с командой он выиграл два Кубка Италии и один раз стал обладателем суперкубка страны.

В составе сборной Италии Де России провел 117 игр, забил 21 гол и отдал 5 голевых передач. Вместе с национальной сборной он стал чемпионом мира 2006 года, серебряным призером чемпионата Европы 2012 года и бронзовым призером Олимпийских игр 2004 года.

"Рома" после 20 туров занимает девятое место в чемпионате Италии, команда набрала 29 очков. В следующем матче команда 20 января в рамках чемпионата страны примет "Верону".