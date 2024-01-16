Карпов: Непомнящий способен выиграть турнир претендентов в третий раз подряд

Турнир претендентов пройдет с 2 по 25 апреля в Торонто

МОСКВА, 16 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский шахматист Ян Непомнящий способен выиграть турнир претендентов в третий раз подряд, у него все для этого есть. Такое мнение ТАСС высказал 12-й чемпион мира Анатолий Карпов.

Два раза подряд турнир претендентов выигрывали только Непомнящий (2020, 2022) и Василий Смыслов (1953, 1956).

"Почему нет? Непомнящему по силам выиграть турнир претендентов и в третий раз подряд. У него все для этого есть. Дай бог ему удачи и сил. Все реально", - сказал Карпов.

Турнир претендентов пройдет с 2 по 25 апреля в Торонто, его победитель получит право сыграть в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем.

Ранее лидер мирового рейтинга норвежец Магнус Карлсен направил письмо в Международную федерацию шахмат (FIDE), в котором заявил об отказе участвовать в следующем турнире претендентов. Его заменит азербайджанец Ниджат Абасов.

Также в турнире претендентов сыграют американцы Фабиано Каруана и Хикару Накамура, индийцы Видит Гуджрати, Рамешбабу Прагнанандха, Доммараджу Гукеш и представляющий Францию Алиреза Фируджа.