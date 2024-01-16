Янчук считает, что теннисистки Корнеева и Андреева пока что не готовы к большим матчам

По словам Виктора Янчука, у Мирры Андреевой и Алины Корнеевой немного шансов на победу в матчах второго круга Australian Open

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Российские теннисистки Мирра Андреева и Алина Корнеева пока не готовы к большим матчам, поэтому у них мало шансов пройти в третий круг Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Во втором круге турнира Андреева сыграет с представительницей Туниса Онс Жабер, а Корнеева встретится с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей.

"На мой взгляд, они пока не готовы к большим матчам, всему свое время, но, с другой стороны, такие встречи очень полезны. Я думаю, если они в своих матчах выиграют хотя бы по сету, это уже будет очень хорошо. Посмотрим, как они будут выглядеть на фоне лучших игроков мира, смогут ли они заявить о себе, но пока на победу, я считаю, шансов немного, соперницы у них грозные", - сказал Янчук.

16-летняя Андреева занимает 47-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В 2023 году спортсменка вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции, в четвертый круг Уимблдона и во второй круг Открытого чемпионата США. Также она дошла до финала юниорского Открытого чемпионата Австралии, в котором уступила Корнеевой. По итогам сезона WTA признала Андрееву лучшим новичком года.

Корнеевой 16 лет, она занимает 179-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, по итогам сезона спортсменка заняла первое место в рейтинге Международной федерации тенниса (ITF). В 2023 году россиянка выиграла два юниорских турнира Большого шлема в одиночном разряде - Открытый чемпионат Австралии и Открытый чемпионат Франции. Также она вышла в полуфинал юниорского Уимблдона. В октябре Корнеева выиграла юниорский Итоговый турнир. По итогам прошлого сезона ITF признала ее чемпионкой мира 2023 года среди юниоров.

Открытый чемпионат Австралии является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 28 января. Призовой фонд турнира - более $57,8 млн. Действующей победительницей является белоруска Арина Соболенко. Мария Шарапова - единственная россиянка, выигрывавшая турнир (2008).