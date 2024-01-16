В "Манчестер Юнайтед" отметили, что российский футболист Ибрагимов преуспевает в академии

14 января российский защитник забил четыре гола в матче чемпионата Англии среди команд до 16 лет

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Российский полузащитник Амир Ибрагимов преуспевает в академии английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Манчестер Юнайтед".

14 января Ибрагимов забил четыре гола в матче чемпионата Англии среди команд до 16 лет с "Ньюкаслом" (4:1).

"Амир преуспевает в академии, но мы никогда не комментируем перспективы игроков этой возрастной группы, поскольку хотим дать им возможность сосредоточиться на развитии игровых качеств, без внимания СМИ", - сообщили в пресс-службе "Манчестер Юнайтед" в ответ на вопросы, следят ли в основной команде за успехами Ибрагимова, и может ли он быть задействован в основной команде "Манчестер Юнайтед" на летнем тренировочном сборе.

Ибрагимову 15 лет, он также привлекается в состав команды "Манчестер Юнайтед" до 18 лет. В текущем сезоне он провел за нее 5 матчей, сделав 1 результативную передачу.