Президент футбольного клуба "Герта" умер в возрасте 43 лет

Кай Бернштейн занимал пост с июня 2022 года

ТАСС, 16 января. Президент клуба второго по силе дивизиона чемпионата Германии по футболу "Герта" Кай Бернштейн умер в возрасте 43 лет. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Во вторник клуб получил ужасную новость о том, что президент Кай Бернштейн неожиданно скончался в возрасте 43 лет. Весь клуб, его руководящие органы и сотрудники потрясены и глубоко опечалены этой новостью", - говорится в заявлении.

Берштейн был президентом "Герты" с июня 2022 года после того, как в отставку ушел занимавший эту должность Вернер Гегенбауэр. Берштейн с начала 90-х годов XX века был активным болельщиком "Герты", а в 1998 году был одним из основателей группировки "Берлинские арлекины". Он учился на промышленного механика и на протяжении нескольких лет владел коммуникационным агентством, которое занималось медиа и маркетингом.

"Герта" после 17 туров набрала 25 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата Германии. В следующем матче команда из Берлина 21 января примет "Фортуну".