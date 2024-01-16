Пропустивший два матча НХЛ Овечкин тренируется с "Вашингтоном" перед игрой с "Анахаймом"

Александр Овечкин пропустил две предыдущие игры из-за травмы нижней части тела

ТАСС, 16 января. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин вышел на тренировку команды перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Анахаймом". Об этом сообщает журналист официального сайта НХЛ Том Гулитти на своей странице в соцсети Х ("икс", ранее Twitter).

Встреча пройдет в ночь на среду и начнется в 03:00 мск. Овечкин пропустил две предыдущие встречи "Вашинтона" с "Нью-Йорк Рейнджерс" из-за травмы нижней части тела.

Овечкину 38 лет, в нынешнем сезоне он принял участие в 39 матчах, в которых забросил 8 шайб и сделал 19 результативных передач. Россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов с 830 голами, уступая только канадцу Уэйну Гретцки (894).

"Вашингтон" после 41 матча набрал 46 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице Столичного дивизиона. "Анахайм" набрал 31 очко в 43 играх и располагается на 7-й строчке в Тихоокеанском дивизионе.