В "Париже" отметили прогресс футболистки Абдуллиной

Российская футболистка Алсу Абдуллина с августа 2023 года выступает за французский клуб "Париж" на правах аренды

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Российская футболистка "Парижа" Алсу Абдуллина в последние месяцы сильно спрогрессировала, но говорить о продлении контракта пока преждевременно. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Парижа".

Абдуллина с августа 2023 года выступает за "Париж", она перешла во французский клуб из лондонского "Челси" на правах аренды до конца сезона.

"Что касается Алсу, мы очень рады ее прогрессу за последние месяцы. К сожалению, у нее были некоторые физические проблемы, поэтому она пропустила несколько матчей. Тем не менее у нее все хорошо, она изучает французский, и адаптация проходит хорошо. О продолжении ее работы с нами мы сначала поговорим с ней и ее агентом", - сообщили в пресс-службе "Парижа".

Абдуллиной 22 года, она выступала за "Челси" с декабря 2021 года. Ее соглашение с клубом действует до 30 июня 2024 года. В составе клуба футболистка стала двукратной чемпионкой Англии, обладательницей кубка страны. Ранее Абдуллина выступала за "Чертаново" и "Локомотив", с которым стала чемпионкой России 2021 года. В составе сборной России Абдуллина провела 43 матча, в которых забила 5 мячей.