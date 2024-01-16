Артем Горлов покинул пост главного тренера футбольного клуба "Торпедо"

Специалист возглавлял команду с октября 2023 года

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Артем Горлов покинул пост главного тренера московского футбольного клуба "Торпедо" по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба "Торпедо".

Горлов стал исполняющим обязанности главного тренера "Торпедо" 3 октября 2023 года после отставки испанца Жозепа Клотета. 8 ноября российский специалист был утвержден в качестве главного тренера команды.

Горлову 36 лет. Ранее он был главным тренером в российских командах "Пари НН", "Енисей", "Знамя Труда", "Долгопрудный", "Кубань-2", "Домодедово" и "Домодедово-2". В Латвии специалист возглавлял "Юрмалу" и "Локомотив" из Даугавпилса, в Литве тренировал "Палангу".

"Торпедо" после 20 туров набрало 27 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице Мелбет - Первой лиги.