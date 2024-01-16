В матче "Торпедо" и "Металлурга" установили рекорд КХЛ по голам за период

Впервые в истории лиги за один период команды забросили 9 шайб

ТАСС, 16 января. Нижегородское "Торпедо" и магнитогорский "Металлург" установили рекорд по результативности за один период в Континентальной хоккейной лиги. Вторая двадцатиминутка встречи регулярного чемпионата завершилась со счетом 6:3 в пользу "Торпедо".

Впервые в истории лиги за один период было заброшено 9 шайб. Первый период матча завершился со счетом 0:0.

"Торпедо" забросило 6 шайб в течение 8 минут и 37 секунд и установило новый клубный рекорд. Это второй результат в истории лиги, рекорд был установлен уфимским "Салаватом Юлаевым" в матче с "Сочи", который состоялся 31 августа 2017 года. Уфимцы забросили 6 шайб за 7 минут и 49 секунд.

Суммарно "Торпедо" и "Металлург" забросили девять шайб за 12 минут и 46 секунд, что стало новым рекордом лиги. Предыдущий рекорд (15 минут и 41 секунда) принадлежал тому же матчу "Салават Юлаев" - "Сочи".