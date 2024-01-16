16 января, 18:37
КХЛ

"Спартак" обыграл "Витязь" и прервал серию из шести поражений в КХЛ

Иван Савчик ("Витязь") и Джозеф Кин ("Спартак") . Михаил Терещенко/ ТАСС
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Иван Савчик ("Витязь") и Джозеф Кин ("Спартак")
© Михаил Терещенко/ ТАСС
© Михаил Терещенко/ ТАСС
Болельщики "Спартака"
© Михаил Терещенко/ ТАСС
Егор Зайцев ("Спартак") и Дерек Барак ("Витязь")
© Михаил Терещенко/ ТАСС
Руслан Педан ("Витязь"), вратарь Максим Дорожко ("Витязь") и Александр Пашин ("Спартак")
© Михаил Терещенко/ ТАСС
Вратарь "Спартака" Дмитрий Николаев
© Михаил Терещенко/ ТАСС
Игорь Головков ("Витязь") и Максим Цыплаков ("Спартак")
© Михаил Терещенко/ ТАСС
Главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов
© Михаил Терещенко/ ТАСС
Александр Яремчук ("Витязь")
© Михаил Терещенко/ ТАСС
Дмитрий Вишневский ("Спартак") и Иван Савчик ("Витязь")
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 2:1 дома обыграл подмосковный "Витязь" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в присутствии 5 627 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Александр Беляев (25-я минута) и Александр Пашин (49). У проигравших отличился Александр Яремчук (22).

"Спартак" прервал серию из шести поражений подряд. Последний раз до этого матча красно-белые побеждали 28 декабря прошлого года в гостевой игре с минским "Динамо" (4:1).

"Спартак" в 53 матчах набрал 69 очков и вышел на 3-е место в турнирной таблице Западной конференции. "Витязь" с 38 очками в 51 игре располагается на 9-й строчке. В следующем матче "Спартак" 19 января примет омский "Авангард", "Витязь" 18 января на выезде сыграет с нижегородским "Торпедо".

В других матчах вторника астанинский "Барыс" со счетом 3:2 после серии буллитов обыграл уфимский "Салават Юлаев", магнитогорский "Металлург" победил нижегородское "Торпедо" (7:4), ярославский "Локомотив" переиграл нижнекамский "Нефтехимик" (4:2), минское "Динамо" оказалось сильнее пекинского клуба "Куньлунь Ред Стар" (5:1). "Сочи" со счетом 3:1 обыграл казанский "Ак Барс" и прервал серию поражений из 15 матчей. 

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Локомотив

51

29

4

1

3

1

13

133-100

72

2

Динамо М

51

25

6

3

1

3

13

161-119

72

3

Спартак

53

28

3

0

3

4

15

182-150

69

4

СКА

51

28

2

3

1

1

16

159-107

68

5

Торпедо

51

25

3

2

2

1

18

149-129

63

6

Северсталь

50

22

0

3

3

4

18

153-142

57

7

ЦСКА

50

23

2

1

0

4

20

144-116

56

8

Динамо Мн

50

18

4

1

2

3

22

134-133

51

9

Витязь

51

11

3

2

3

3

29

108-178

38

10

Куньлунь РС

53

8

4

4

2

4

31

116-182

38

11

Сочи

52

12

1

2

0

6

31

127-199

36

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

53

26

6

2

3

3

13

167-134

74

2

Авангард

50

22

9

3

0

3

13

148-127

71

3

Салават Юлаев

51

27

3

1

2

2

16

149-110

66

4

Автомобилист

53

20

5

4

3

3

18

129-121

64

5

Лада

53

21

2

3

2

9

16

134-131

63

6

Трактор

52

22

5

1

1

4

19

139-123

61

7

Ак Барс

51

22

6

1

0

2

20

126-111

60

8

Сибирь

52

16

3

4

3

6

20

122-142

55

9

Нефтехимик

53

16

4

1

4

5

23

122-162

51

10

Амур

50

17

2

2

5

3

21

113-127

50

11

Барыс

51

8

4

5

3

5

26

121-157

42

12

Адмирал

50

9

3

3

6

5

24

105-141

41

  

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КХЛ