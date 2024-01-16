"Спартак" обыграл "Витязь" и прервал серию из шести поражений в КХЛ

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 2:1 дома обыграл подмосковный "Витязь" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в присутствии 5 627 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Александр Беляев (25-я минута) и Александр Пашин (49). У проигравших отличился Александр Яремчук (22).
"Спартак" прервал серию из шести поражений подряд. Последний раз до этого матча красно-белые побеждали 28 декабря прошлого года в гостевой игре с минским "Динамо" (4:1).
"Спартак" в 53 матчах набрал 69 очков и вышел на 3-е место в турнирной таблице Западной конференции. "Витязь" с 38 очками в 51 игре располагается на 9-й строчке. В следующем матче "Спартак" 19 января примет омский "Авангард", "Витязь" 18 января на выезде сыграет с нижегородским "Торпедо".
В других матчах вторника астанинский "Барыс" со счетом 3:2 после серии буллитов обыграл уфимский "Салават Юлаев", магнитогорский "Металлург" победил нижегородское "Торпедо" (7:4), ярославский "Локомотив" переиграл нижнекамский "Нефтехимик" (4:2), минское "Динамо" оказалось сильнее пекинского клуба "Куньлунь Ред Стар" (5:1). "Сочи" со счетом 3:1 обыграл казанский "Ак Барс" и прервал серию поражений из 15 матчей.
1
Локомотив
51
29
4
1
3
1
13
133-100
72
2
Динамо М
51
25
6
3
1
3
13
161-119
72
3
Спартак
53
28
3
0
3
4
15
182-150
69
4
СКА
51
28
2
3
1
1
16
159-107
68
5
Торпедо
51
25
3
2
2
1
18
149-129
63
6
Северсталь
50
22
0
3
3
4
18
153-142
57
7
ЦСКА
50
23
2
1
0
4
20
144-116
56
8
Динамо Мн
50
18
4
1
2
3
22
134-133
51
9
Витязь
51
11
3
2
3
3
29
108-178
38
10
Куньлунь РС
53
8
4
4
2
4
31
116-182
38
11
Сочи
52
12
1
2
0
6
31
127-199
36
1
Металлург
53
26
6
2
3
3
13
167-134
74
2
Авангард
50
22
9
3
0
3
13
148-127
71
3
Салават Юлаев
51
27
3
1
2
2
16
149-110
66
4
Автомобилист
53
20
5
4
3
3
18
129-121
64
5
Лада
53
21
2
3
2
9
16
134-131
63
6
Трактор
52
22
5
1
1
4
19
139-123
61
7
Ак Барс
51
22
6
1
0
2
20
126-111
60
8
Сибирь
52
16
3
4
3
6
20
122-142
55
9
Нефтехимик
53
16
4
1
4
5
23
122-162
51
10
Амур
50
17
2
2
5
3
21
113-127
50
11
Барыс
51
8
4
5
3
5
26
121-157
42
12
Адмирал
50
9
3
3
6
5
24
105-141
41