"Спартак" обыграл "Витязь" и прервал серию из шести поражений в КХЛ

Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 2:1 дома обыграл подмосковный "Витязь" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в присутствии 5 627 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Александр Беляев (25-я минута) и Александр Пашин (49). У проигравших отличился Александр Яремчук (22).

"Спартак" прервал серию из шести поражений подряд. Последний раз до этого матча красно-белые побеждали 28 декабря прошлого года в гостевой игре с минским "Динамо" (4:1).

"Спартак" в 53 матчах набрал 69 очков и вышел на 3-е место в турнирной таблице Западной конференции. "Витязь" с 38 очками в 51 игре располагается на 9-й строчке. В следующем матче "Спартак" 19 января примет омский "Авангард", "Витязь" 18 января на выезде сыграет с нижегородским "Торпедо".

В других матчах вторника астанинский "Барыс" со счетом 3:2 после серии буллитов обыграл уфимский "Салават Юлаев", магнитогорский "Металлург" победил нижегородское "Торпедо" (7:4), ярославский "Локомотив" переиграл нижнекамский "Нефтехимик" (4:2), минское "Динамо" оказалось сильнее пекинского клуба "Куньлунь Ред Стар" (5:1). "Сочи" со счетом 3:1 обыграл казанский "Ак Барс" и прервал серию поражений из 15 матчей.

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Локомотив 51 29 4 1 3 1 13 133-100 72 2 Динамо М 51 25 6 3 1 3 13 161-119 72 3 Спартак 53 28 3 0 3 4 15 182-150 69 4 СКА 51 28 2 3 1 1 16 159-107 68 5 Торпедо 51 25 3 2 2 1 18 149-129 63 6 Северсталь 50 22 0 3 3 4 18 153-142 57 7 ЦСКА 50 23 2 1 0 4 20 144-116 56 8 Динамо Мн 50 18 4 1 2 3 22 134-133 51 9 Витязь 51 11 3 2 3 3 29 108-178 38 10 Куньлунь РС 53 8 4 4 2 4 31 116-182 38 11 Сочи 52 12 1 2 0 6 31 127-199 36