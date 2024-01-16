Хоккеист "Спартака" Морозов вернется в состав в конце января

Нападающий получил травму в ноябре прошлого года

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Хоккеист московского "Спартака" Иван Морозов вернется в состав команды в конце января. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер красно-белых Алексей Жамнов.

16 ноября Морозов получил травму в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против уфимского "Салавата Юлаева" (6:2). В 30 играх текущего сезона нападающий забросил 9 шайб и сделал 22 результативные передачи.

"Морозов приступает сейчас к тренировкам с командой, будем отслеживать его прогресс. Он тренировался по индивидуальному плану. Думаю, в конце месяца он вернется", - сказал Жамнов.

Во вторник "Спартак" со счетом 2:1 дома обыграл подмосковный "Витязь". Встречу пропустил нападающий Александр Бурмистров. "У Бурмистрова микротравма, решили его поберечь. В следующем матче, может, сыграет, а может, и нет", - отметил Жамнов.

"Спартак" в 53 матчах набрал 69 очков и вышел на 3-е место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче красно-белые 19 января примут омский "Авангард".