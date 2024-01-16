Ковальчук считает, что хоккеист "Спартака" Пашин в матче с "Витязем" забил гол месяца

Форвард красно-белых отличился в падении, добив шайбу в ворота после своего броска

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Нападающий "Спартака" Александр Пашин в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Витязем" забил победный гол, который можно назвать голом месяца или года. Такое мнение журналистам высказал нападающий красно-белых Илья Ковальчук.

Пашин в игре с "Витязем" забросил шайбу в меньшинстве в падении с добивания.

"Много шуги-пуги, но главное, что взяли два очка. Неважно как, вы все видите, что кто-то болеет, кто травмирован. Надеемся, что ребята скоро выздоровеют и будем играть оптимальным составом. Все, кто играли, молодцы, молодежь красавцы, создавали моменты. Саша забил, думаю, гол месяца или года", - сказал Ковальчук.

"Тренерский штаб сказал, что никакого авантюризма. Часто у нас защитники подключаются в атаку не в самый нужный момент, но сегодня здорово сыграли, сверху нападающих, в то же время перехватывали шайбу, надежно действовали в обороне. [Вратарь Дмитрий] Николаев, когда были моменты, выручил", - добавил Ковальчук.

Следующий матч "Спартак" проведет с "Авангардом" 19 января дома.