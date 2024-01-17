СМИ: Антон Миранчук дал согласие на переход в турецкий "Бешикташ"

По данным газеты, полузащитник не принял предложение о продлении контракта с московским "Локомотивом"

ТАСС, 17 января. Полузащитник московского "Локомотива" Антон Миранчук согласился на переход в турецкий футбольный клуб "Бешикташ". Об этом сообщает турецкая газета Sabah.

Контракт Миранчука с "Локомотивом" действует до 30 июня 2024 года. По информации источника, Миранчук не принял предложение московского клуба по новому контракту, так как "Локомотив" захотел снизить зарплату с €2,4 млн до €1,2 млн в год.

В текущем сезоне 28-летний Миранчук провел 17 матчей в чемпионате России, в которых забил 2 мяча и сделал 3 голевые передачи. В составе сборной России полузащитник сыграл 27 матчей и забил 6 голов.

Миранчук является воспитанником "Локомотива", он выступает за команду с 2013 года. В 2016 году на правах аренды играл за эстонскую "Левадию". В составе "Локомотива" Миранчук стал чемпионом России (2018), трижды побеждал в кубке страны (2017, 2019, 2021) и один раз - в Суперкубке России.