Андреева разгромила шестую ракетку мира во втором круге Australian Open

Встреча закончилась со счетом 6:0, 6:2 в пользу российской спортсменки

СИДНЕЙ, 17 января. /ТАСС/. Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла представительницу Туниса Онс Жабер в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Соревнования проходят в Мельбурне.

Встреча закончилась со счетом 6:0, 6:2 в пользу 16-летней Андреевой, не получившей на турнире номер посева. Жабер была посеяна под шестым номером. В следующем круге россиянка сыграет с победительницей встречи между соотечественницей Камиллой Рахимовой и француженкой Дианой Парри (обе - без номера посева). Андреева одержала первую победу в карьере над теннисисткой из первой десятки мирового рейтинга. Также россиянка в третий раз на взрослом уровне выиграла сет в матче основной сетки, не отдав сопернице ни гейма. В 2023 году на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Лозанне она победила украинку Даяну Ястремскую со счетом 6:0, 6:2, а на соревнованиях в Кливленде - Тамару Корпач из Германии (6:0, 3:6, 7:5).

Также в третий круг Открытого чемпионата Австралии вышла россиянка Мария Тимофеева, попавшая в основную сетку турнира через квалификацию. Она со счетом 1:6, 6:4, 6:1 обыграла бывшую первую ракетку мира датчанку Каролин Возняцки, получившую от организаторов специальное приглашение - wild card. Тимофеева впервые выступает в основной сетке турнира Большого шлема.

Андреева занимает 47-е место в рейтинге WTA. В 2023 году спортсменка вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции, в четвертый круг Уимблдона и во второй круг Открытого чемпионата в США. Также она дошла до финала юниорского Открытого чемпионата Австралии. По итогам сезона WTA признала Андрееву лучшим новичком года.

Жабер 29 лет, она занимает шестое место в мировом рейтинге, на ее счету пять титулов под эгидой WTA. Спортсменка трижды доходила до финалов турниров Большого шлема - на Уимблдоне (2022, 2023) и на Открытом чемпионате США (2022).

Australian Open является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 28 января. Призовой фонд турнира - более $57,8 млн. Действующей победительницей является белоруска Арина Соболенко. Мария Шарапова - единственная россиянка, выигрывавшая турнир (2008).