Теннисистка Андреева рассказала, что мечтает сыграть на Олимпийских играх

В среду спортсменка вышла в третий круг Australian Open

СИДНЕЙ, 17 января. /ТАСС/. Шестнадцатилетняя российская теннисистка Мирра Андреева хотела бы выступить на Олимпийских играх в Париже, если у нее будет такая возможность. Об этом она рассказала на пресс-конференции после матча на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open).

В среду Андреева вышла в третий круг турнира, обыграв Онс Жабер из Туниса со счетом 6:0, 6:2.

"Я рада, что сыграла с Онс. Это было моей мечтой, потому что мне очень нравится, как она играет, - сказала Андреева. - Как я уже говорила, она меня вдохновляет. Так что этот матч очень много значит для меня".

"Если у меня будет возможность поехать [на Олимпиаду в Париже], то, конечно, я буду очень рада принять участие. Это еще один турнир, сыграть в котором - мечта", - добавила российская теннисистка.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить к Играм российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий. Россияне и белорусы из-за ситуации на Украине с 2022 года выступают на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов и Женской теннисной ассоциации в нейтральном статусе, они отстранены от командных соревнований.