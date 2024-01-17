Хоккеист "Спартака" Ковальчук отметил, что прибавляет с каждым матчем

Нападающий заявил, что хорошую физическую форму можно набрать только через матчи

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Нападающий "Спартака" Илья Ковальчук с каждым матчем в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) чувствует себя лучше. Об этом он рассказал ТАСС.

"Чувствую себя лучше с каждым матчем, спасибо тренерам и партнерам, - сказал Ковальчук. - Вначале было непросто, можно тренироваться сколько угодно, но форма набирается через игры, так легче поймать игровой ритм. Есть запас, куда прибавлять".

40-летний Ковальчук провел первый матч за "Спартак" 24 декабря, нападающий подписал контракт с клубом до конца сезона. В восьми матчах он набрал 4 очка (3+1) по системе "гол+пас".

19 января красно-белые сыграют с "Авангардом", за который Ковальчук выступал в сезоне-2020/21 и с которым стал обладателем Кубка Гагарина. "Там есть много ребят, которых знаю, с которыми играл, знаю руководство клуба. Всегда интересно играть против бывших команд, - сказал Ковальчук. - Сейчас "Авангард" на ходу, в его составе хорошая тройка с [Владимиром] Ткачевым и [Ридом] Буше, которая много очков набирает. Думаю, предстоит интересная игра, быстрый хоккей".