Российские пловцы на открытой воде и прыгуны в воду не выступят на Олимпиаде в Париже

В Международной федерации плавания сообщили, что россияне не зарегистрировались для участия в чемпионате мира по водным видам спорта в Дохе

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Российские пловцы на открытой воде и прыгуны в воду не были зарегистрированы в числе участников февральского чемпионата мира по водным видам спорта, который является последней возможностью отобраться на Олимпийские игры в Париже. Об этом ТАСС сообщили в отделе коммуникаций Международной федерации плавания (World Aquatics).

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в Катаре с 2 по 18 февраля. Срок подачи заявок на участие в турнире завершился 16 января.

"После консультации с Aquatics Integrity Unit (отделом целостности водных видов спорта - прим. ТАСС) можем подтвердить, что в настоящее время нет российских спортсменов, зарегистрированных для участия в чемпионате мира по водным видам спорта в Дохе", - заявил представитель отдела коммуникаций World Aquatics.

В программу Олимпийских игр 2024 года включены мужской и женский заплывы на дистанции 10 км, которые планируется провести в парижской реке Сена. Чемпионат мира в Катаре является последним отборочным олимпийским турниром для пловцов на открытой воде. Ранее отбор в этой дисциплине проходил также на чемпионате мира 2023 года в японской Фукуоке. Российские спортсмены не были допущены на тот турнир из-за наложенных международной федерацией санкций.

Чемпионат мира в Катаре также станет последним отборочным турниром на Игры-2024 для прыгунов в воду. Ранее олимпийские квоты в этом виде спорта разыгрывались на чемпионате мира 2023 года и Европейских играх, которые россияне вынуждены были пропустить.

В сентябре World Aquatics разрешила спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе при условии, что они не будут поддерживать проведение специальной военной операции на Украине. Российским и белорусским синхронисткам запретили выступать в дуэтах и группах, прыгунам в воду - в синхронных видах, пловцам - в эстафетах. В настоящее время статусом нейтрального спортсмена из россиян обладает только пловец Иван Гирев.