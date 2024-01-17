Олег Кононов возглавил московское "Торпедо"

Контракт рассчитан на 2,5 года

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Олег Кононов назначен на пост главного тренера московского футбольного клуба "Торпедо". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт со специалистом рассчитан на 2,5 года, последним местом работы Кононова был подмосковный "Леон Сатурн", где он работал с 4 июля по 31 августа 2023 года. 16 января пост главного тренера черно-белых покинул Артем Горлов. Ранее пресс-служба "Торпедо" объявила о назначении Александра Волнушкина на пост президента клуба, он сменил Ярослава Савина.

Кононову 57 лет, ранее в России он возглавлял "Краснодар" (2013-2016), грозненский "Ахмат" (2017), тульский "Арсенал" (2018, 2022) и московский "Спартак" (2018-2019). Также специалист работал в украинских "Карпатах" (2008-2011) и латвийской "Риге" (2020). Вместе с "Краснодаром" Кононов стал бронзовым призером чемпионата России в сезоне-2014/15. "Рига" под руководством Кононова в 2020 году стала чемпионом Латвии.

"Торпедо" занимает восьмое место в турнирной таблице Мелбет - Первой лиги с 27 очками после 20 туров. В предыдущем сезоне команда выступала в Мир - Российской премьер-лиге, по итогам чемпионата черно-белые заняли последнее, 16-е место, набрав 13 очков в 30 матчах.