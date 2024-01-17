Логинов считает, что сноубордист Уайлд может показывать высокие результаты

Вик Уайлд обладает всеми качествами, которые могут позволить ему успешно выступить, отметил трехкратный чемпион мира

МОСКВА, 17 января. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду россиянин Вик Уайлд и сейчас имеет все для того, чтобы показывать высокие результаты. Такое мнение ТАСС высказал трехкратный чемпион мира Дмитрий Логинов.

Ранее Уайлд заявил, что хочет завоевать медали на Олимпийских играх 2026 года.

"Он давно не выступал, но вполне может вернуться, - сказал Логинов. - У него есть все для того, чтобы показывать высокие результаты, почему бы и нет? Думаю, возраст ему не помешает, у нас есть много спортсменов, которым больше 40 лет, и они показывают уровень молодых, и это здорово".

Уайлду 37 лет. До сезона-2011/12 он выступал за сборную США. После женитьбы на российской сноубордистке Алене Заварзиной в мае 2012 года получил российское гражданство. На Играх 2014 года в Сочи Уайлд одержал победу в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе. На Олимпиаде 2022 года в Пекине завоевал бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе.