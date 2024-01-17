СМИ: "Сельта" планирует подписать футболиста Давилу из ЦСКА

По информации источника, переход запланирован на следующий сезон

ТАСС, 17 января. Испанский футбольный клуб "Сельта" заинтересован в подписании контракта с чилийским нападающим московского ЦСКА Виктором Давилой в следующем сезоне. Об этом сообщает испанский портал Relevo.

По информации источника, в переходе Давилы заинтересован спортивный директор "Сельты" Марко Гарсес. Отмечается, что между клубом и игроком уже были контакты. Переход запланирован на следующий сезон.

Давиле 26 лет, он выступает за ЦСКА с августа 2023 года. В составе армейского клуба он провел 18 матчей в различных турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. Ранее чилиец выступал за мексиканские клубы "Некакса", "Пачука" и "Леон". В составе сборной Чили Давила провел семь матчей и отметился одной голевой передачей.