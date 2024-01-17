В федерации назвали ожидаемым пропуск российскими прыгунами в воду Олимпиады

Спортсмены будут готовиться в Играм БРИКС и Играм дружбы, отметил вице-президент Российской федерации прыжков в воду

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Для российских прыгунов в воду пропуск Олимпийских игр в Париже не стал неожиданностью. Об этом ТАСС рассказал вице-президент Российской федерации прыжков в воду, двукратный чемпион мира и олимпийски призер Глеб Гальперин.

Российские прыгуны в воду отказались от получения нейтрального статуса и не заявились на февральский чемпионат мира в Катаре - заключительный отборочный старт на Олимпиаду в Париже.

"Все уже давно понимали, что мы не выступим на Олимпиаде, поэтому будем готовиться к Играм БРИКС и Играм дружбы", - сказал Гальперин, которому 16 января было предложено возглавить тренерский штаб сборной России.

На предыдущей Олимпиаде российские прыгуны в воду завоевали одну награду - Александр Бондарь и Виктор Минибаев в Токио стали третьими в синхронных прыжках с вышки.

В сентябре Международная федерация плавания (World Aquatics) разрешила спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе при условии, что они не будут поддерживать проведение специальной военной операции на Украине. Российским и белорусским синхронисткам запретили выступать в дуэтах и группах, прыгунам в воду - в синхронных видах, пловцам - в эстафетах. В настоящее время статусом нейтрального спортсмена из россиян обладает только пловец Иван Гирев.