Рублев вышел в третий круг Australian Open

Россиянин в трех сетах обыграл Кристофера Юбэнкса из США

СИДНЕЙ, 17 января. /ТАСС/. Российский теннисист Андрей Рублев обыграл американца Кристофера Юбэнкса в матче второго круга Australian Open. Соревнования проходят в Мельбурне.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу Рублева, посеянного на турнире под пятым номером. Юбэнкс выступал без номера посева. В следующем круге Рублев встретится с победителем матча между американцем Себастьяном Кордой и французом Кентеном Алисом.

26-летний Рублев располагается на пятой позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Спортсмен выиграл 15 турниров под эгидой организации в одиночном разряде и четыре в парном, на турнирах Большого шлема он не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Юбэнксу 27 лет, в рейтинге ATP он 35-й. На счету спортсмена один титул под эгидой организации. Лучшим результатом американца на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Уимблдона в 2023 году.

Australian Open проходит с 14 по 28 января. Турнир проводится с 1905 года, сейчас на нем используется покрытие "хард", но до 1988 года спортсмены соревновались на травяных кортах. Призовой фонд в 2024 году составляет более $57,8 млн. Действующим победителем соревнования является серб Новак Джокович. Турнир лишь три раза покорялся российским теннисистам в мужском одиночном разряде - Евгению Кафельникову (1999), Марату Сафину (2005).