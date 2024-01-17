Шипов считает, что шахматист Непомнящий играет нестабильно на турнире в Вейк-ан-Зее

После четырех туров в активе российского гроссмейстера 2,5 очка

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Российский шахматист Ян Непомнящий показывает нестабильную игру на турнире в нидерландском Вейк-ан-Зее. Такое мнение ТАСС высказал бывший тренер Непомнящего, международный гроссмейстер Сергей Шипов.

По итогам четырех туров лидирует представитель Нидерландов Аниш Гири (3,5 очка), за ним следуют француз Алиреза Фируджа (3), индиец Рамешбабу Прагнанандха, Нодирбек Абдусатторов из Узбекистана, Непомнящий (по 2,5), представитель Индии Гуджрати Видит, чемпион мира китаец Дин Лижэнь, нидерландец Макс Вармердам (по 2), индиец Доммаруджу Гукеш, Йорден ван Форест из Нидерландов (по 1,5), представитель Германии Александр Донченко, чемпионка мира китаянка Цзюй Вэньцзюнь (по 1) и иранец Пархам Магсудлу (0,5).

"Турнир очень интересный, главным его событием стало возвращение чемпиона мира [Дин Лижэня] в большие шахматы. Видно, что он практически в порядке и скоро вернет свою прежнюю форму, хотя вчера он играл неубедительно. Что касается других шахматистов, то Аниш Гири традиционно играет здесь хорошо, он здесь побеждал, вчера взял мини-реванш у Гукеша, который оттеснил его от турнира претендентов, хотя, конечно, компенсация слабая", - сказал Шипов.

"Ян показывает фантастически стабильную нестабильность. Вчерашняя партия против Донченко отняла у многих его болельщиков, в том числе и у меня, немало нервных клеток, потому что позиция была просто проигранная, но как-то он сумел устоять. Его соперник показал блестящий дебютный анализ и должен был побеждать, но Ян молодец, что сумел собраться, он продолжает бороться за первое место", - добавил собеседник агентства.

На турнире в Нидерландах шахматисты проведут 13 туров. Соревнования завершатся 28 января.