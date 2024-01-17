Мозалев рассказал, что планирует стать лидером мужского одиночного катания в России

Ранее спортсмен перешел в группу Этери Тутберидзе

ТАСС, 17 января. Фигурист Андрей Мозалев планирует стать лидером российского мужского одиночного катания и после перехода в группу тренера Этери Тутберидзе готов к любым нагрузкам. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

15 января стало известно о переходе Мозалева в группу Тутберидзе. Ранее тренером фигуриста был Кирилл Давыденко.

"Есть ли изменения в тренировочном процессе и усиление нагрузок? Мало еще времени, чтобы рассуждать о графике, я бы не сказал, что нагрузки настолько драматичные. Когда переходил, вообще об этом не думал, потому что сейчас готов все сделать и отдать, чтобы достичь своих целей как фигурист, в том числе идти на риск. Цель - стать лидером мужского одиночного катания в России, на данный момент так, но цели еще выше, конечно, не ограничиваются российскими стартами", - сказал Мозалев.

Мозалеву 20 лет, он является бронзовым призером чемпионата России 2022 года. Фигурист выступал на Олимпиаде 2022 года, где занял 19-е место. В текущем сезоне Мозалев занял третье место на этапе Гран-при России в Уфе и четвертое - в Самаре. Ранее фигурист тренировался под руководством Кирилла Давыденко.