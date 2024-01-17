Команды 11 стран примут участие в суперфинале "Битвы роботов" в Казани

Всего в турнире примут участие 16 команд

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Участниками суперфинала чемпионата мира "Битва роботов", который входит в программу международного мультиспортивного турнира "Игры будущего", станут 16 команд из 11 стран. Об этом сообщил ТАСС член оргкомитета "Битвы роботов", директор по развитию компании "Промобот" Олег Кивокурцев.

"В Казани 24-26 февраля пройдет суперфинал чемпионата "Битва роботов". Всего будет 16 команд-участниц. К соревнованиям допущены как профессиональные инженеры, студенты ведущих технологических вузов России, так и любители робототехники. Наряду с российскими командами участвуют 10 иностранных - из Белоруссии, Бразилии, Чили, Ирана, Казахстана, Турции, ОАЭ, Китая, Индии и Эквадора", - сказал Кивокурцев.

Он добавил, что при отборе заявок на Игры будущего учитывались опыт команд, конструкция робота и креативность легенды его создания. Ранее по итогам финала чемпионата определились четыре команды из Китая, Индии, а также Санкт-Петербурга и Москвы. Призовой фонд составляет $500 тыс.

"Битва роботов" - спортивно-технический турнир, на котором инженерные команды соревнуются в проектировании и сражении своих роботов. "Битва роботов" вошла в состав спортивной программы международного мультиспортивного фиджитал-турнира "Игры будущего". Первые Игры будущего пройдут с 21 февраля по 3 марта 2024 года в Казани, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.