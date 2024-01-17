Получивший гражданство России боксер Кевин Джонсон изучает по 10 русских слов в день

Боксер отметил, что изучает русский язык по специальному плану

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Боксер Кевин Джонсон, получивший российское гражданство, учит русский язык по специальной методике. Об этом он рассказал ТАСС.

9 января был опубликован указ президента России Владимира Путина, согласно которому 44-летнему Джонсону было предоставлено российское гражданство.

"Учу русский язык по специальному плану. Изучаю десять новых слов в день", - сказал Джонсон.

Джонсон родился в США, на профессиональном ринге одержал 36 побед (20 нокаутом), потерпел 22 поражения, 2 боя завершились вничью. В декабре 2009 года американец проиграл украинцу Виталию Кличко в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета в супертяжелом весе. Украинский спортсмен одержал 39-ю победу в карьере, однако боксер из США стал лишь вторым, кто проиграл ему не нокаутом, проведя на ринге все 12 раундов.