WBA санкционировала бой Романова за звание претендента на титул в Екатеринбурге

Поединок между Евгением Романовым и Чжаном Чжаосинем состоится 10 февраля

ТАСС, 17 января. Всемирная боксерская ассоциация (WBA) санкционировала проведение боя за звание претендента на титул чемпиона мира в весовой категории до 101,6 кг между россиянином Евгением Романовым и китайцем Чжаном Чжаосинем в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба RCC Boxing Promotions.

Поединок состоится 10 февраля.

Романов одержал 19 побед в 19 боях на профессиональном ринге, 12 из которых нокаутом. На счету Чжан Чжаосиня 11 побед (6 нокаутом) при 2 поражениях и 1 ничьей. Россиянин занимает второе место в рейтинге WBA, китаец - четвертое.

Чемпионом мира по версии WBA в этой весовой категории является олимпийский чемпион россиянин Евгений Тищенко.