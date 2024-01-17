Аванесян обыграла восьмую ракетку мира на Australian Open

Россиянка в двух сетах одолела гречанку Марию Саккари

СИДНЕЙ, 17 января. /ТАСС/. Россиянка Элина Аванесян обыграла гречанку Марию Саккари в матче второго круга Australian Open по теннису. Соревнования проходят в Мельбурне.

Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Аванесян, не имеющей номера посева на турнире. Саккари была посеяна под восьмым номером. В следующем круге Аванесян сыграет с украинкой Мартой Костюк.

Аванесян 21 год, она занимает 74-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету нет побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Франции в 2023 году.

Саккари 28 лет, она является восьмой ракеткой мира. На ее счету два титула под эгидой WTA. В 2021 году гречанка вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции, что является ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема.

Australian Open является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 28 января. Призовой фонд турнира - более $57,8 млн. Действующей победительницей является белоруска Арина Соболенко. Мария Шарапова - единственная россиянка, выигрывавшая турнир (2008).