Футболист Севикян перешел из "Пари Нижний Новгород" в венгерский "Ференцварош"

Венгерский клуб воспользовался опцией выкупа игрока

ТАСС, 17 января. "Пари Нижний Новгород" объявил о переходе футболиста команды Эдгара Севикяна в венгерский клуб "Ференцварош". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Полузащитник "Пари Нижний Новгород" Эдгар Севикян перешел в венгерский "Ференцварош", который воспользовался опцией выкупа игрока", - говорится в сообщении.

Генеральный директор "Пари Нижний Новгород" Давид Мелик-Гусейнов сообщил "Спорт-Экспрессу", что сумма сделки составила €1,2 млн. Также российский клуб получит 7% от последующей перепродажи игрока.

Севикяну 22 года, он выступал за нижегородскую команду с июля 2022 года. Всего за российский клуб полузащитник провел 40 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 1 результативную передачу. Также в его активе четыре игры за национальную команду Армении.

В сентябре 2023 года Севикян был вызван на учебно-тренировочный сбор национальной команды России, но заявил, что принял решение выступать за сборную Армении. Футболист играл за молодежные и юниорские российские сборные.

"Ференцварош" после 17 туров набрал 33 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Венгрии, отставая от "Пакша" на 1 очко. Чемпионат Венгрии возобновится после перерыва в начале февраля.