Ольховский: Рублев и Хачанов ожидаемо прошли второй круг Australian Open

По словам Андрея Ольховского, класс российских теннисистов был выше, чем у соперников

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Российские теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов одержали уверенные и ожидаемые победы в матчах второго круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Рублев во втором круге турнира победил американца Кристофера Юбэнкса со счетом 6:4, 6:4, 6:4, а Хачанов обыграл представителя США Александра Ковачевича (6:4, 6:3, 4:6, 6:3).

"Я говорил, что после тяжелого матча в первом круге Андрею дальше будет легче, так и получилось. Андрей хорошо и уверенно играл, на своей подаче практически не оставлял шансов. У Карена игра была чуть потяжелее, но в целом он тоже довольно уверенно выиграл. На мой взгляд, абсолютно ожидаемые победы, класс у ребят выше, чем у их соперников", - сказал Ольховский.

Australian Open проходит с 14 по 28 января. Действующим победителем соревнования является серб Новак Джокович. Из россиян в мужском одиночном разряде турнир выигрывали Евгений Кафельников (1999) и Марат Сафин (2005).