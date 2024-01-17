Костомаров опубликовал видео, как занимается гидрофлаем

Фигурист отметил, что пытается восстановить прежние навыки

ТАСС, 17 января. Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду фигурист Роман Костомаров возобновил занятия гидрофлаем. Соответствующее видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

В гидрофлае атлет при помощи специального оборудования двигается по сложной траектории, используя реактивную тягу потока одной, двух или нескольких водяных струй.

"Пытаюсь восстановить прежние навыки. Летаю. Хоть и не высоко", - написал Костомаров.

Костомарову 46 лет. В дуэте с Татьяной Навкой он стал победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине в танцах на льду. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при. В январе Костомаров попал в реанимацию с пневмонией и был помещен в медикаментозную кому. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением. В феврале стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук.