В "СКА-Карелии" считают неадекватным поведение водителя, обстрелявшего автобус команды

Автобус команды "СКА-Карелия" во вторник обстреляли на шоссе Энтузиастов в Подмосковье

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Водитель легкового автомобиля вел себя неадекватно на дороге, перед тем как совершить выстрелы по автобусу молодежной хоккейной команды "СКА-Карелия". Об этом ТАСС сообщил начальник клуба Алексей Тяпкин, который находился вместе с командой во время инцидента.

Автобус команды "СКА-Карелия" во вторник обстреляли из иномарки на шоссе Энтузиастов в Подмосковье. Предположительно, стрельба велась из травматического пистолета в сторону автобуса, который двигался в попутном направлении.

"Я взрослый человек, чего в наше время только не было, поэтому особых эмоций этот инцидент не вызвал, - сказал Тяпкин. - Я так думаю, что это была обычная "хулиганка", которую устроил сумасшедший водитель легковушки. Хорошо, что пуля прошла мимо".

"Водитель автобуса выезжал нормально, по правилам, а этот лез как дурачок, не знаю, специально или нет. Неадекватный тип: сравнялся, ехал рядом, после открыл окно и последовало два удара сильных", - добавил он.

Тяпкин отметил, что игроки команды не испугались нападения. "Все уже не дети. Единственное, мы потом часа три простояли, пока шли разбирательства, это доставило неудобства", - добавил он.

Во вторник в подмосковной Балашихе хоккеисты "СКА-Карелии" обыграли "Русских витязей" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги.