Фиджитал-зарядка прошла на выставке "Россия"

Зарядку для посетителей выставки провели участники фиджитал-игр Михаил Бызов и Игорь Сухов-Мазинин

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Участники фиджитал-игр Михаил Бызов и Игорь Сухов-Мазинин провели зарядку для посетителей выставки-форума "Россия". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Спортсмены показали ряд упражнений, а также провели лекцию о фиджитал-спорте, в ходе которой рассказали о турнире Игры будущего и тонкостях совмещения цифровых и физических спортивных дисциплин.

"Фиджитал - это совмещение цифрового и физического, в обеих этих сферах нужно развиваться, чтобы конкурировать в этом виде. Цифровая часть помогает развиваться когнитивно, в том числе, что важно в баскетболе, это реакция, скорость принятия решений. Раньше баскетболистов заставляли играть в шахматы, чтобы он лучше соображал на площадке, но сейчас это можно делать более интересно, весело и в цифровой реальности", - сказал Сухов-Мазинин.

"Каждый спортсмен должен понять, что ему интереснее - цифровые дисциплины или физические. В команде должен быть человек, который отвечает за одно из направлений. На фиджитал-играх в лучших командах в нашем виде были спортсмены, которые лучше играли в цифровой части. Мне больше нравится физическая часть, но между тренировками я играю в баскетбол на приставке", - отметил спортсмен.

Также он рассказал, что после фиджитал-игр у него появились поклонники. "На финальный день фиджитал-игр приехало много зрителей. У нас появился фан-аккаунт в социальных сетях, ко мне стали подходить сфотографироваться, и это было для меня необычно. Я в фиджитале всего полгода, но думаю, что со временем фиджитал-спорт будет становиться все более профессиональным, входной порог со временем будет только повышаться", - заключил Сухов-Мазинин.

Первые Игры будущего пройдут в Казани с 23 февраля по 3 марта 2024 года, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.