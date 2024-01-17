КХЛ сняла с "Сибири" четыре очка за нарушение лимита на легионеров

Новосибирская команда в четырех матчах текущего сезона заявляла четырех легионеров

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) сняла с новосибирской "Сибири" четыре очка в турнирной таблице регулярного чемпионата за превышение допустимого лимита на легионеров. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Ранее российские клубы могли заявлять до пяти легионеров на матч, новый лимит был введен с нынешнего сезона. В сезоне-2023/24 в заявке команды на матч может быть максимум три легионера. После дополнительной проверки было установлено, что защитник "Сибири" Федор Гордеев, имеющий два паспорта, не имеет права выступать за сборную России.

"В матчах регулярного чемпионата Фонбет - КХЛ "Авангард" - "Сибирь", "Барыс" - "Сибирь", "Сибирь" - "Барыс", "Сибирь" - "Автомобилист" хоккейным клубом "Сибирь" было допущено нарушение подпункта 2.3 пункта 2 статьи 41 спортивного регламента КХЛ - превышение в заявке на отдельно взятый матч установленного ограничения числа хоккеистов в статусе "Иностранный игрок". Данный статус в указанных матчах имели следующие игроки: Энди Андреофф, Тэйлор Бек, Федор Гордеев и Тревор Мёрфи. После идентификации нарушения была проведена дополнительная проверка установленного на сезон спортивного гражданства хоккеиста Федора Гордеева, имеющего российский паспорт. По итогам было подтверждено, что Гордеев не имеет права выступать за сборную России, при этом о легионерском статусе игрока Федора Гордеева клубу было известно во время заявки на сезон", - говорится в заявлении пресс-службы КХЛ.

В соответствии с дисциплинарным регламентом КХЛ "Сибири" засчитаны четыре технических поражения. Однако в играх с омским "Авангардом" и екатеринбургским "Автомобилистом" новосибирская команда очков не набрала, в соответствии со спортивным регламентом лиги результат матча в данном случае остается прежним.

"Сибирь" после снятия очков опустилась с 8-го на 9-е место в Восточной конференции. У команды из Новосибирска стало 51 очко после 52 матчей. Нижнекамский "Нефтехимик" поднялся на 8-е место Востока, команда также набрала 51 очко, но опережает "Сибирь" по количеству побед в овертаймах. Два очка получил астанинский "Барыс", который дважды уступил "Сибири" за пределами основного времени (4:5 в овертайме и 0:1 по буллитам). Казахстанская команда с 44 очками осталась на 11-м месте в Восточной конференции.

Индивидуальная статистика игроков во всех четырех матчах, в которых "Сибири" присуждены технические поражения, сохранится. На новосибирский клуб также наложен денежный штраф.