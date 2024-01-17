В "Ференцвароше" считают, что футболист Севикян обладает большим потенциалом

Пресс-служба клуба "Пари Нижний Новгород" в среду объявила о переходе Эдгара Севикяна в венгерскую команду

ТАСС, 17 января. Футболист Эдгар Севикян обладает большим потенциалом и может вырасти в отличного игрока. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал спортивный директор "Ференцвароша" Тамаш Хайнал.

В среду пресс-служба клуба "Пари Нижний Новгород" объявила о переходе Севикяна в венгерский "Ференцварош".

"У нас хороший скаутский отдел, который следит за многими лигами и игроками персонально, согласно профайлам, которые мы составляем. Эдгар нам здорово подходит, у него большой потенциал, чтобы развиваться и в конечном итоге вырасти в отличного футболиста. Поэтому мы постарались сделать все, чтобы он оказался у нас", - сказал Хайнал.

Севикяну 22 года, он выступал за нижегородскую команду с июля 2022 года. Всего за российский клуб полузащитник провел 40 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 1 результативную передачу. Также в его активе четыре игры за сборную Армении.