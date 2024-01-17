Малинин вошел в список финалистов на звание лучшего фигуриста года

Обладателя награды объявят 11 февраля

ТАСС, 17 января. Представитель США Илья Малинин вошел в число трех претендентов на звание лучшего фигуриста года по версии Международного союза конькобежцев (ISU). Об этом сообщает пресс-служба ISU.

Другими претендентами стали японец Сёма Уно и его соотечественница Каори Сакамото. Обладатель награды будет объявлен 11 февраля.

Малинину 19 лет, он является победителем чемпионата мира среди юниоров (2022), бронзовым призером мирового первенства (2023), победителем командного чемпионата мира (2023). Также Малинин в декабре выиграл финал Гран-при. В марте представитель США стал первым в истории фигуристом, который исполнил четверной аксель на чемпионате мира. Малинин является первым фигуристом, который исполнил все четверные прыжки - аксель, риттбергер, сальхов, лутц, тулуп и флип.

Сакамото 23 года, она является двукратным бронзовым призером Олимпиады в Пекине, двукратной чемпионкой мира (2022, 2023). 26-летний Уно является серебряным (2018) и бронзовым (2022) призером Олимпиады. Фигурист дважды становился чемпионом мира (2022, 2023).

1 марта 2022 года ISU отстранил российских конькобежцев, шорт-трекистов и фигуристов от соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине.