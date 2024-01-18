Призер чемпионата Европы в гребле на байдарках Дюкова завершила карьеру

Спортсменка вышла замуж и родила, рассказали во Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Участница Олимпийских игр 2012 года и двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы в гребле на байдарках Вера Дюкова (в девичестве - Собетова) завершила карьеру спортсменки. Об этом ТАСС сообщили во Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ.

Как сообщал ранее ТАСС, Международная федерация каноэ (ICF) обновила свои пулы-допинг-тестирования. В этих списках не оказалось 31-летней Дюковой, в прошлом году входившей в расширенный пул тестирования организации

"Вера завершила карьеру. Она вышла замуж и родила девочку", - сказала собеседница ТАСС.

Дюкова дважды становилась бронзовым призером в составе женской байдарки-четверки на дистанции 500 метров на чемпионатах Европы (2014, 2015), она также является серебряным призером Универсиады в Казани (2013) в четверке на 200-метровке. Летом 2021 года из-за защемления нерва в шейном отделе позвоночника Дюкова не сумела показать высокий результат на чемпионате России и отобраться в состав команды на Олимпиаду в Токио.