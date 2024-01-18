Сноубордист Логинов заявил о нежелании выступать на турнирах в нейтральном статусе

Спортсмен отметил, что ему не хватает международных соревнований самого высокого уровня

МОСКВА, 18 января. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Трехкратный чемпион мира по сноуборду Дмитрий Логинов отрицательно относится к перспективе участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом он рассказал ТАСС.

"Я отрицательно отношусь к выступлению в нейтральном статусе. Мне хотелось бы полноценно вернуться на международные соревнования - с гимном и флагом. Конечно, нам не хватает международных соревнований самого высокого уровня, но на данный момент мне не хочется выступать в нейтральном статусе. Посмотрим, как в дальнейшем сложатся обстоятельства", - сказал Логинов.

Логинову 23 года, на его счету также бронзовая медаль чемпионата мира 2021 года и пять побед на этапах Кубка мира.

Российские сноубордисты с весны 2022 года лишены возможности выступать на международных стартах из-за ситуации на Украине.