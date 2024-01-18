В "Сибири" назвали несправедливым решение КХЛ о присуждении клубу технических поражений

С самого начала предсезонной заявочной кампании хоккеист позиционировался как гражданин России с российским спортивным гражданством, отметили в клубе

ТАСС, 18 января. Новосибирский клуб Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сибирь" разочарован позицией лиги, присудившей команде два технических поражения из-за нарушения лимита на легионеров. Об этом говорится в заявлении "Сибири", опубликованном на официальном сайте клуба.

В среду КХЛ сняла с "Сибири" четыре очка в турнирной таблице регулярного чемпионата за превышение допустимого лимита на легионеров.

"С самого начала предсезонной заявочной кампании Федор Гордеев позиционировался как гражданин России с российским спортивным гражданством, - говорится в сообщении. - Идентификация превышения лимита на легионеров была выявлена КХЛ лишь в декабре, хотя первое превышение произошло 2 сентября 2023 года, то есть прошло 4,5 месяца чемпионата. При этом лига признает, что "автоматизированная система проверки легитимности использования выбранных игроков для участия в матче не сработала". Это значит, что с самого начала сезона Гордеев фактически проходил в системах КХЛ в статусе хоккеиста, имеющего российское спортивное гражданство, что и позволило заявлять его на матчи. Более того, если бы не травма, то он так и продолжал бы выступать за команду до сих пор".

"В связи с этим "Сибирь" выражает разочарование позицией КХЛ по данному вопросу, несмотря на неоднозначность ситуации и предварительную готовность Федерации хоккея России урегулировать данный вопрос с лигой и клубом с учетом интересов сборной России и хоккеиста, - отмечается в релизе. - Хоккейный клуб "Сибирь" не оспаривает, что несет ответственность за контроль числа легионеров, заявляемых на матч, но само решение о присвоении Гордееву статуса хоккеиста, не имеющего права играть за спортивные сборные команды России, основано лишь на факте его длительного проживания и занятия хоккеем в другой стране".

В "Сибири" отметили, что в условиях международного отстранения формальное следование неактуальным правилам Международной федерации хоккея является "вопиющей несправедливостью", поскольку Гордеев сам изъявил желание выступать в родной стране, но теперь лишен права играть за национальную команду: "Вызывает большие сомнения, что этот прецедент будет способствовать решению недавно обозначенной лично президентом России задачи по противодействию отъезду молодых игроков за границу, включающую и возврат ранее уехавших".

После снятия очков "Сибирь" опустилась с 8-го на 9-е место в Восточной конференции. У команды из Новосибирска стало 51 очко после 52 матчей. Нижнекамский "Нефтехимик" поднялся на 8-е место таблицы Востока, команда также набрала 51 очко, но опережает "Сибирь" по количеству побед в овертаймах.