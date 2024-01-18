Матыцин обсудил с послом Турции в России развитие взаимоотношений стран в спорте

Стороны обсудили возможность организации в 2024 году дружеского турнира, посвященного 100-летию матча сборных СССР и Турции по футболу

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Турции в России Танжу Бильгичем и обсудил с ним развитие российско-турецкий спортивных связей. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РФ.

"Рассчитываем, что ваш богатый опыт работы в России будет способствовать активному развитию российско-турецких спортивных связей, - сказал Матыцин. - В прошлом году в Баку состоялась встреча с министром молодежи и спорта Турции Османом Ашкыном Баком, по ее итогам было принято решение о разработке плана мероприятий по развитию спортивного сотрудничества до 2026 года. С нашей стороны был подготовлен проект спортивной дорожной карты, который включает мероприятия по участию спортсменов в соревнованиях и тренировочных мероприятиях по баскетболу, велоспорту, дзюдо, скалолазанию, фигурному катанию, футболу, хоккею, боксу, парусному спорту, спорту сверхлегкой авиации, конькобежному спорту, муай-тай, лыжным гонкам, а также инициативы по развитию межвузовского сотрудничества и спортивной науки".

В рамках делового визита стороны обсудили возможность организации в 2024 году дружеского турнира, посвященного 100-летию матча сборных СССР и Турции по футболу. Также Матыцин рассказал послу о соревнованиях, планируемых Минспортом РФ в 2024 году, в том числе об Играх будущего и Играх дружбы.