Тарпищев: шестую ракетку мира Жабер бил колотун в матче с 16-летней Андреевой

Мирра Андреева играет без напряжения и мандража, подчеркнул президент Федерации тенниса России

МОСКВА, 18 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Шестнадцатилетняя российская теннисистка Мирра Андреева играет без мандража и напряжения на Открытом чемпионате Австралии, а ее соперница по матчу второго круга шестая ракетка мира туниска Онс Жабер выглядела скованной. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Андреева обыграла Жабер со счетом 6:0, 6:2.

"Она [Андреева] играет без напряжения, никакого мандража у нее нет, даже когда она играет против соперницы из первой десятки. А ту наоборот сковало - выходила ведь на матч с обязательством, что проиграть нельзя, и ее бил колотун. Андреева - молодец, очень хорошо выступает", - сказал Тарпищев.

В матче третьего круга Андреева сыграет с француженкой Дианой Парри.