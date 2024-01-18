Теннисистка Касаткина не смогла выйти в третий круг Australian Open

Россиянка в трех сетах уступила американке Слоан Стивенс

СИДНЕЙ, 18 января. /ТАСС/. Первая ракетка России Дарья Касаткина проиграла американке Слоан Стивенс в матче второго круга Australian Open. Турнир проходит в Мельбурне.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:3 в пользу Стивенс, выступающей на турнире без номера посева. Касаткина была посеяна под 14-м номером. В третьем круге американка сыграет с россиянкой Анной Калинской, которая ранее во втором круге победила Аранчу Рус из Нидерландов (6:1, 7:5).

Касаткиной 26 лет, она занимает 13-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету шесть титулов под эгидой организации. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции (2022). В 2021 году в составе российской команды Касаткина выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Стивенс 30 лет, она располагается на 44-м месте в мировом рейтинге и является победительницей семи турниров WTA. В 2017 году американка выиграла Открытый чемпионата США.

Открытый чемпионат Австралии является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 28 января. Призовой фонд турнира - более $57,8 млн. Действующей победительницей является белоруска Арина Соболенко. Мария Шарапова - единственная россиянка, выигрывавшая турнир (2008).