Фигурист Ветлугин считает, что экватор его карьеры уже пройден

Спортсмен отметил, что у него нет депрессии

ТАСС, 18 января. Фигурист Матвей Ветлугин считает, что большая часть его спортивной карьеры уже позади. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Думаю, оно [оставшееся время в спорте] точно в два-три раза короче, чем тот срок, который я уже занимаюсь фигурным катанием. То есть экватор пройден, и давно. У меня не депрессия, не отчаяние, надо просто отдавать себе в этом отчет", - сказал фигурист.

Ветлугину 20 лет. Он является бронзовым призером финала Кубка России 2022 года. В нынешнем сезоне спортсмен победил на этапе Гран-при России в Омске.