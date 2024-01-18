Тарпищев сообщил, что теннисиста Карацева успешно прооперировали

Президент Федерации тенниса России считает, что спортсмен будет восстанавливаться около 15 недель

МОСКВА, 18 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российскому теннисисту Аслану Карацеву была успешно сделана операция, теперь ему предстоит восстановление. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

"Карацева успешно прооперировали. Теперь, думаю, что недель 15 будет лечиться. К Открытому чемпионату Франции должен успеть восстановиться", - сказал Тарпищев.

2 января Карацев получил травму по ходу матча первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Брисбене против австралийца Джейсона Кублера и не смог завершить игру. 11 января стало известно, что россиянин пропустит Открытый чемпионат Австралии.

Открытый чемпионат Франции пройдет с 26 мая по 9 июня.

Карацеву 30 лет, он занимает 39-е место в рейтинге ATP, на его счету победы на трех турнирах под эгидой организации. Лучшим достижением россиянина на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2021 года. Теннисист является серебряным призером Олимпийских игр в Токио в миксте в паре с Еленой Весниной. В 2021 году в составе российской команды Карацев стали победителем Кубка Дэвиса и Кубка ATP.