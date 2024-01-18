Представители России не будут голосовать на выборах руководства European Aquatics

На конгрессе организации на ближайшие четыре года будут избраны президент и вице-президенты

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Россияне не примут участия в работе выборного конгресса Европейской лиги плавания (European Aquatics), который пройдет 27 января в Афинах. Об этом ТАСС сообщил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

"Наше участие в работе конгресса не предполагается", - сказал Сальников.

На конгрессе на ближайшие четыре года будут избраны президент и вице-президенты European Aquatics, генеральный секретарь и казначей организации, а также члены бюро Европейской лиги плавания, представители European Aquatics в Международной федерации плавания (World Aquatics) на период с 2025 по 2029 годы и члены комитета по аудиту.

В настоящее время президентом European Aquatics является португалец Антониу Хосе Силва.

В начале марта 2022 года European Aquatics приняла решение отстранить российских и белорусских пловцов от участия турнирах под своей эгидой из-за обострения ситуации на Украине.