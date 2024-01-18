В Министерстве финансов Франции провели обыски в связи с трансфером Неймара в ПСЖ

Сообщается, что ПСЖ были предоставлены налоговые льготы в процессе перехода бразильца в клуб

ПАРИЖ, 18 января. /ТАСС/. Обыски прошли в Министерстве финансов Франции в рамках расследования по делу о возможных нарушениях, допущенных при переходе бразильского нападающего Неймара в парижский футбольный клуб ПСЖ. Об этом сообщило агентство AFP.

Отмечается, что ПСЖ были предоставлены налоговые льготы в процессе перехода бразильца в парижский клуб.

Неймару 31 год, в 2017 году он перешел во французский ПСЖ из испанской "Барселоны" за рекордные для мирового футбола €222 млн. Вместе с ПСЖ футболист стал пятикратным чемпионом Франции и четырехкратным обладателем суперкубка страны, трижды победил в Кубке Франции, дважды - в Кубке французской лиги. В составе "Барселоны" футболист дважды выиграл чемпионат Испании, три раза - кубок страны, по разу - Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Первым клубом Неймара был бразильский "Сантос", в его составе футболист выиграл Кубок Бразилии и Кубок Либертадорес.

В составе сборной Бразилии Неймар провел 128 матчей и забил 79 мячей. Он является рекордсменом национальной команды по количеству голов. В августе 2023 года бразилец перешел в "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии.