Фигурист Ветлугин заявил, что не намерен менять спортивное гражданство

Спортсмен отметил, что не оставил надежду выступить на международных соревнованиях

ТАСС, 18 января. Российский фигурист Матвей Ветлугин надеется выступить на международных соревнованиях и не намерен менять спортивное гражданство. Об этом спортсмен рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Я принял решение, что останусь здесь и буду кататься под российским флагом, не прощаясь с надеждой, что все-таки успею застать возвращение на международную арену, - сказал Ветлугин. - Это сможет еще продлить карьеру, на пару лет".

Ветлугину 20 лет. Он является бронзовым призером финала Кубка России 2022 года. В нынешнем сезоне спортсмен победил на этапе Гран-при России в Омске.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. 11 июня 2023 года совет ISU оставил в силе это решение.